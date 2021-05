Covid, nuovo carico di aiuti diretto in India: il materiale sanitario vola a bordo dell’aereo della Guardia di finanza – Video (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue l’azione di supporto dell’Italia, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, all’emergenza coronavirus in India. Un nuovo carico di aiuti e materiali per il sistema sanitario locale, donati nei giorni scorsi, è stato caricato, con il supporto di militari del 3° Stormo dell’aereonautica Militare, a bordo di un ATR72 della Guardia di finanza, partito questa mattina dall’aeroporto di Pratica di Mare. Nel dettaglio, si tratta di 30 concentratori di ossigeno donati dalla Vitalaire Spa per il tramite di Regione Veneto, di 2 ecografi del Dipartimento della Protezione civile nelle disponibilità della Regione Lombardia, di 2 ventilatori polmonari messi a disposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue l’azione di supporto dell’Italia, nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, all’emergenza coronavirus in. Undie materiali per il sistemalocale, donati nei giorni scorsi, è stato caricato, con il supporto di militari del 3° Stormonautica Militare, adi un ATR72di, partito questa mattina dall’aeroporto di Pratica di Mare. Nel dettaglio, si tratta di 30 concentratori di ossigeno donati dalla Vitalaire Spa per il tramite di Regione Veneto, di 2 ecografi del DipartimentoProtezione civile nelle disponibilitàRegione Lombardia, di 2 ventilatori polmonari messi a disposizione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Istituto superiore della Sanità e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibile nuovo modello di valutazione del ri… - Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - ilfattovideo : Covid, nuovo carico di aiuti diretto in India: il materiale sanitario vola a bordo dell’aereo della Guardia di fina… - PrideOfFreedom1 : RT @DiegoFusaro: Le multe da 400 euro per violazione delle norme anti-covid (cioè delle norme che sospendono la nostra Costituzione) sono i… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: L’indice #RT ha già ricominciato a crescere e regioni temono nuove chiusure. Per questo oggi discuteranno con il govern… -