Covid, notizie del 12 maggio. Figliuolo alle Regioni: "Dal 17 maggio vaccini agli over 40" (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Commissario per l'Emergenza ha inviato una lettera per dare il via libera alle prenotazioni anche per i nati fino al 1981. Il bollettino: 7.852 nuovi casi su 306.744 tamponi. 262 morti. Tasso di positività al 2,6%. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 2000: sono 1.992 con un calo di 64 unità. Diminuiscono di 657 i ricoverati nei reparti ordinari. Vertice governo-Regioni sulla rivisitazione dei criteri per i cambi di colore. Lunedì prevista la cabina di regia con Draghi

