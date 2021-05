Covid, Napoli prima provincia in Italia per incremento di contagi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Napoli è la provincia che oggi registra il maggior incremento di contagi con 693 infezioni in più rispetto a ieri: seguono Roma (+474), Torino (+420) e Milano (+362). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Per quanto riguarda le regioni, Lombardia e Campania sono le uniche che oggi registrano oltre mille nuovi contagi rispettivamente a +1.198 e +1.127. Sopra i 500 nuovi casi Piemonte (+774), Lazio (+633), Puglia (+615), Sicilia (+607) ed Emilia Romagna (+509). Tra le regioni con meno contagi giornalieri Valle d’Aosta (+23), Molise (+26). In Campania cala leggermente l’indice di positività, che si attesta al 6,2%, contro il 6,8% di ieri. Sono 30 i nuovi decessi, di cui 16 avvenuti nelle ultime 48 ore, per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè lache oggi registra il maggiordicon 693 infezioni in più rispetto a ieri: seguono Roma (+474), Torino (+420) e Milano (+362). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Per quanto riguarda le regioni, Lombardia e Campania sono le uniche che oggi registrano oltre mille nuovirispettivamente a +1.198 e +1.127. Sopra i 500 nuovi casi Piemonte (+774), Lazio (+633), Puglia (+615), Sicilia (+607) ed Emilia Romagna (+509). Tra le regioni con menogiornalieri Valle d’Aosta (+23), Molise (+26). In Campania cala leggermente l’indice di positività, che si attesta al 6,2%, contro il 6,8% di ieri. Sono 30 i nuovi decessi, di cui 16 avvenuti nelle ultime 48 ore, per ...

