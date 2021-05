(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.198 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 12. Si registrano altri 36 decessi, che portano a 33.271 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di-19. Da ieri sono stati processati 50.658 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 448, con 17 ingressi del giorno. I ricoverati in area non critica sono 2.441. Sale a 820.983 il totale dei casi in, mentre sono 747.841 i dimessi/guariti.

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Dalla mezzanotte di oggi anche le persone tra i 50 e i 59 anni di età potranno prenotare la vacc… - lucarango88 : ??Bollettino #Lombardia #12maggio Casi +1.198 (820.983 +0,15%) Deceduti +36 (33.271 +0,11%) Guariti +2.027 (747.841… - TV7Benevento : Covid Lombardia, oggi 1.198 contagi: news e dati 12 maggio... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia sono 1.992, in calo di 64 unità ... Continuano a diminuire ini ricoverati nelle terapie intensive ( - 25) e nei reparti ( - ...Fra le regioni con più casi(1.198 casi), Campania (1.127) e Piemonte (774). In Toscana altri 495 positivi In Toscana sono 495 i nuovi casi di positività al(484 confermati con ...La vicegovernatrice della Lombardia: "Bene Draghi a proposito del rischio ragionato" (ANSA) ...12 MAG - Sono 7.852 (rispetto ai 6.946 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.131.078.