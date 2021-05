Covid: Letta, ‘spostare coprifuoco? Sì, se dati lo consentono’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Io vorrei schierare me e il Pd dalla parte del buon senso, della scienza e delle regole: noi vogliamo fare un’estate in sicurezza, che il turismo funzioni, il governo sta facendo bene, e per questo le riaperture devono essere irreversibili e quindi gradualmente e in sicurezza”. Lo dice Enrico Letta a Cartabianca su Rai3. “Le cose stanno andando bene”, è possibile immaginare “riaperture dei dei centri commerciali nei week end, spostare il coprifuoco ma tutto verrà deciso secondo regole. Se siamo arrivati a questo punto e’ perche’ abbiamo rispettato le regole”.“Come ha annunciato il governo, lunedì la cabina di regia deciderà in base ai dati l’orario del coprifuoco”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Io vorrei schierare me e il Pd dalla parte del buon senso, della scienza e delle regole: noi vogliamo fare un’estate in sicurezza, che il turismo funzioni, il governo sta facendo bene, e per questo le riaperture devono essere irreversibili e quindi gradualmente e in sicurezza”. Lo dice Enricoa Cartabianca su Rai3. “Le cose stanno andando bene”, è possibile immaginare “riaperture dei dei centri commerciali nei week end, spostare ilma tutto verrà deciso secondo regole. Se siamo arrivati a questo punto e’ perche’ abbiamo rispettato le regole”.“Come ha annunciato il governo, lunedì la cabina di regia deciderà in base ail’orario del”. L'articolo proviene da City Roma News.

