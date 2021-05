**Covid: Letta, 'aiuti a sport base e famiglie per centri estivi, ripartenza passa da qui'** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Stiamo molto lavorando su un tema molto preciso: la ripartenza, le riaperture passano attraverso i giovani, le famiglie, lo sport e la scuola. Riaprire le attività sportive e i centri estivi a tutte le famiglie è fondamentale, per questo il Pd ha messo in campo una serie di proposte". Lo ha detto Enrico Letta intervenendo a 'sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni'. "Bisogna aiutare le attività sportive diLettantistiche che sin qui non sono state aiutate, dobbiamo rifinanziare a 500 milioni un fondo che è troppo limitato. In più in base all'Isee dobbiamo creare un fondo perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Stiamo molto lavorando su un tema molto preciso: la, le riapertureno attraverso i giovani, le, loe la scuola. Riaprire le attivitàive e ia tutte leè fondamentale, per questo il Pd ha messo in campo una serie di proposte". Lo ha detto Enricointervenendo a 'bene sociale – Le nostre proposte per giovani,, società e associazioni'. "Bisogna aiutare le attivitàive dintistiche che sin qui non sono state aiutate, dobbiamo rifinanziare a 500 milioni un fondo che è troppo limitato. In più inall'Isee dobbiamo creare un fondo perché ...

