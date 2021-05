Covid, le notizie. Il bollettino: 7.852 nuovi casi su 306.744 tamponi. 262 morti. LIVE (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità difende anche lo slittamento della seconda dose Pfizer a 42 giorni: "Non compromette l'efficacia". Intanto continuano a calare i contagi: la positività scende al 2,4%. Vertice governo-Regioni sulla rivisitazione dei criteri peri cambi di colore. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana del Covid è stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità difende anche lo slittamento della seconda dose Pfizer a 42 giorni: "Non compromette l'efficacia". Intanto continuano a calare i contagi: la positività scende al 2,4%. Vertice governo-Regioni sulla rivisitazione dei criteri peri cambi di colore. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana delè stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo

Agenzia_Ansa : Covid: India, oltre 250mila morti da inizio pandemia. Oms, la variante trovata in 44 paesi del mondo #ANSA - LegaSalvini : #SALVINI: COPRIFUOCO 22 NON HA SENSO, È IMMORALE - Agenzia_Ansa : Covid, Locatelli: 'C'è margine per lo slittamento del coprifuoco. Ma è presto per togliere le mascherine e tornare… - martiniila : RT @RegioneER: #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatura sul si… - smilypapiking : RT @lauranaka: Boom inflazione Usa, per dato core balzo record da anni '80 Occhio a base effect #Covid Ma prevale la paura. Tassi BTP sfond… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Luca Zaia si è vaccinato, al governatore dose di Pfizer Il governatore del Veneto Luca Zaia si è vaccinato oggi pomeriggio contro il Covid. Zaia, che si era prenotato personalmente nei giorni scorsi, è stato ricevuto nel centro vaccinale di Godega di Sant'Urbano (Treviso), il più vicino alla sua abitazione. A Zaia, che ha 53 anni, ...

Covid: Tunisia annuncia alleggerimento misure dal 17 maggio La Tunisia, in lockdown generale fino a domenica prossima, ha annunciato oggi un alleggerimento delle misure preventive a partire dal prossimo 17 maggio, con lo spostamento dell'orario del coprifuoco ...

Coronavirus, ultime notizie. San Marino apre al turismo vaccinale Il Sole 24 ORE Covid Lombardia, il bollettino di mercoledì 12 maggio: 1.198 contagi e 36 morti, calano i ricoveri Coronavirus in Lombardia: sono 1.198 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, mentre sono stati purtroppo registrati altri 36 decessi, per un ...

Subito il vaccino Covid alle donne incinte: “Sono pazienti fragili” In consiglio regionale della Campania presentato un ordine del giorno, firmato da tutti i capigruppo, per chiedere al Ministero della Salute di ...

