Covid, le notizie. Figliuolo alle Regioni: "Dal 17 maggio vaccini agli over 40". LIVE (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il bollettino: 7.852 nuovi casi su 306.744 tamponi. 262 morti. Tasso di positività al 2,6%. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 2000: sono 1.992 con un calo di 64 unità. Diminuiscono di 657 i ricoverati nei reparti ordinari. Vertice governo-Regioni sulla rivisitazione dei criteri peri cambi di colore. Lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana del Covid è stata rilevata dall'Oms in 44 Paesi del mondo

