Covid Italia: verso stop quarantena Usa, Canada e Giappone (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cabina di regia di lunedì prossimo affronterà anche il tema della eliminazione della quarantena per gli ingressi provenienti dai Paesi del G7, in particolare Usa, Canada e Giappone, secondo quanto apprende l’Adnkronos per diretto volere del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante il Question time di oggi Draghi aveva detto che è “in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza quarantena. Per quanto riguarda i Paesi del G7 (specialmente Usa, Canada e Giappone), saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cabina di regia di lunedì prossimo affronterà anche il tema della eliminazione dellaper gli ingressi provenienti dai Paesi del G7, in particolare Usa,, secondo quanto apprende l’Adnkronos per diretto volere del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante il Question time di oggi Draghi aveva detto che è “in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza. Per quanto riguarda i Paesi del G7 (specialmente Usa,), saranno favoriti gli ingressi senzain caso di certificazione vaccinale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

