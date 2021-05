Covid Italia oggi, bollettino contagi regione per regione 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) contagi, vaccinazioni, ricoveri nel bollettino della Protezione Civile, regione per regione, con i dati Covid in Italia del 12 maggio e con le ultime notizie su coprifuoco, regole, zona gialla.. Le news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: Sono 495 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 495 su 23.190 test di cui 13.726 tamponi molecolari e 9.464 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021), vaccinazioni, ricoveri neldella Protezione Civile,per, con i datiindel 12e con le ultime notizie su coprifuoco, regole, zona gialla.. Le news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e dalle regioni: da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni: Sono 495 ida coronavirus in Toscana, 12, secondo i dati deldellaanticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 495 su 23.190 test di cui 13.726 tamponi molecolari e 9.464 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è ...

