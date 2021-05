Covid Italia oggi, 7.852 contagi e 262 morti: bollettino 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 7.852 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 12 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 262 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 306.744 tamponi, l’indice positività è al 2,5%. Sono 1.992 i pazienti in terapia intensiva (-64 da ieri), con 91 ingressi nelle ultime 24 ore.EMILIA ROMAGNASono 509 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 12 maggio in Emilia Romagna. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 7 decessi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 377.444 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%LAZIO Sono 633 i nuovi contagi da ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 7.852 ida coronavirus in, mercoledì 12, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 262. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 306.744 tamponi, l’indice positività è al 2,5%. Sono 1.992 i pazienti in terapia intensiva (-64 da ieri), con 91 ingressi nelle ultime 24 ore.EMILIA ROMAGNASono 509 i nuovi casi di coronavirus registrati12in Emilia Romagna. Secondo ilquotidiano ci sono anche 7 decessi. Dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati 377.444 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,3%LAZIO Sono 633 i nuovida ...

