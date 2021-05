Covid Italia oggi, 7.852 contagi e 262 morti: bollettino 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 12 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 262 morti. Nelle ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 ida coronavirus in, mercoledì 12, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 262. Nelle ultime ...

Advertising

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - GBenamati : Quando ci chiedono come abbia fatto l’Italia a resistere alla crisi economica generata dal #Covid la forza del nost… - Agenzia_Italia : Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - Se23rex : Allora causa #covid dovrebbe scappare il mondo intero per arrivare in Italia???? Che ragionamenti sono?????????? - infoitinterno : Coronavirus 12 maggio 2021 in Lombardia e Italia, bollettino Covid di oggi -