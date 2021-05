Covid Italia, bollettino oggi 12 maggio 2021: 7.852 nuovi casi e 262 morti, calano terapie intensive e ricoveri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 12 maggio 2021. Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 maggio 2021), ildi12. Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946....

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - GBenamati : Quando ci chiedono come abbia fatto l’Italia a resistere alla crisi economica generata dal #Covid la forza del nost… - Agenzia_Italia : Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - El_Flagelo : RT @Luca_Mussati: Ma il CoVid non era nato in Italia? ?? - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 12/5/2021 Positivi: 7.852 ? ai test rapidi: 319 Decessi: 262 Ricoveri: -657 T. I: -64 ? ingressi: 91 Guar… -