Covid | in Lombardia meno ricoverati e 1 198 casi | 82 sono quelli bergamaschi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Continuano a diminuire inelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-115). A fronte di 50.658 tamponi effettuati,1.198 i nuovi positivi (2,3%). I guariti/dimessi2.027. A Bergamo siregistrati 82 nuovi. I dati di mercoledì 12 maggio – i tamponi effettuati: 50.658 (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici) totale complessivo: 9.968.164; – i nuovipositivi: 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 747.841 (+2.027), di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti; – in terapia intensiva: 448 (-6); – inon in terapia intensiva: 2.441 (-115); – i decessi, totale complessivo: 33.271 (+36). I nuoviper provincia Milano: 362 di cui 141 a Milano città;Bergamo: 82; Brescia: ...

Con 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi incon il tasso di positività stabile al 2,3%, come ieri. Calano ancora i posti letto occupati sia in terapia intensiva ( - 6, 448) che negli altri reparti ( - 115, 2.441). I decessi sono 36 ...I nuovi casi positivi al- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 7.852 (ieri erano 6.946) risultato di 306. La regione con più casi oggi è la(+1.198), seguita da Campania (+...Sostegni pronti al bis. Dopo la prima tranche di aiuti a fondo perduto partita lo scorso 30 marzo il governo sta mettendo a punto un'altra tornata di indennizzi rivolti alle partite Iva, da affiancare ...Milano, 12 mag.(Adnkronos) - "La salute mentale, in particolare quella dei nostri giovani, deve essere una priorità. Su questo la Lombardia deve essere all’avanguardia. Dobbiamo alzare lo sguardo oltr ...