Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 12 maggio, che sale di 7.852 casi e 262 morti. Coronavirus, bilancio del 12 maggio: 7.852 nuovi casi e 262 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 12 maggio, che sale di 7.852 casi e 262 morti. Coronavirus, bilancio del 12 maggio: 7.852 nuovi casi e 262 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - ciccian : RT @GiovaQuez: Resta il sistema a 4 colori ma cambia il peso dei parametri con l’incidenza e il tasso di occupazione dei letti in area medi… - chisena66 : RT @DiegoFusaro: Le multe da 400 euro per violazione delle norme anti-covid (cioè delle norme che sospendono la nostra Costituzione) sono i… - LeoWolf1992 : RT @calcioinglese: Nessun nuovo bando post Covid: la Premier rinnova i diritti tv a 4,5 miliardi di sterline, circa 5,24 miliardi di euro.… - PetrazzuoloF : RT @PetrisDe: #Draghi ha confermato la necessità di arrivare alla sospensione dei #brevetti sui #vaccini anti #Covid. E' un segnale nella g… -