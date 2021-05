Covid, il bollettino del 12 maggio: 7.852 nuovi casi con 262 morti (Di mercoledì 12 maggio 2021) I dati in sintesi • 7.852 contagiati • 262 morti • 19.023 guariti -64 terapie intensive -657 ricoveri 306.744 tamponi Tasso di positività: 2,6% (+0,1%) 24.950.456 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) I dati in sintesi • 7.852 contagiati • 262• 19.023 guariti -64 terapie intensive -657 ricoveri 306.744 tamponi Tasso di positività: 2,6% (+0,1%) 24.950.456 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo .

Advertising

lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 352.422 (-11.437 ) Deceduti: 123.544 (+262) Guariti: 3.665.112 (+19.023) Totale c… - Centotorri : #100torri COVID PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI MERCOLEDI' 12 MAGGIO: OGGI, 18 DECESSI E 63 RICOVERATI IN MENO… - Tgyou24 : Covid-19 Campania: Bollettino vaccinazioni del 12 maggio 2021 via @jegtheme - LecceSette : Bollettino Covid, in provincia i casi sono 105 - bizcommunityit : Covid Italia oggi, bollettino contagi regione per regione 12 maggio -