Covid Francia, oggi 21.498 contagi e 185 morti: bollettino 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono stati 21.498 i contagi di coronavirus registrati oggi 12 maggio in Francia e 185 i decessi. Lo riferisce il bollettino odierno delle autorità sanitarie. Al momento sono 4.583 le persone in terapia intensiva, in calo contro i 4.743 di ieri. Per quanto riguarda i vaccini, 18.911.865 persone hanno ricevuto almeno la prima dose (il 28,2% della popolazione), con 8.473.471 che hanno ricevuto anche la seconda (12,6% della popolazione). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono stati 21.498 idi coronavirus registrati12ine 185 i decessi. Lo riferisce ilodierno delle autorità sanitarie. Al momento sono 4.583 le persone in terapia intensiva, in calo contro i 4.743 di ieri. Per quanto riguarda i vaccini, 18.911.865 persone hanno ricevuto almeno la prima dose (il 28,2% della popolazione), con 8.473.471 che hanno ricevuto anche la seconda (12,6% della popolazione).

