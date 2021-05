Advertising

RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - giornaleradiofm : Salute: Covid: cittadini ricorrono al Tar Lazio contro richiamo vaccino Pfizer a 35 giorni: Roma, 12 mag. (Adnkrono… - fabrizio66mn : RT @Adnkronos: #Lazio, seconda dose #Pfizer a 35 giorni: cittadini ricorrono al Tar. #Covid - Andyphone : RT @Adnkronos: #Lazio, seconda dose #Pfizer a 35 giorni: cittadini ricorrono al Tar. #Covid - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Lazio, seconda dose #Pfizer a 35 giorni: cittadini ricorrono al Tar. #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cittadini

BrindisiReport

...con il Premio per raccontare e commentare l'esperienza di spettacolo fatta ai tempi del. La ...del Progetto "Una storia diversa" sostenuto dal Bando Memoria Europea " Europa per i, di ...In base all'accordo, a partire dal 14 maggio, iturchi e serbi potranno viaggiare tra i due Paesi grazie a un certificato di vaccinazione rilasciato dalle autorità statali competenti. "I ...Pertanto, aggiunge l’Unità di crisi regionale, “I cittadini che da domani riceveranno la prima dose di Pfizer o Moderna saranno convocati dopo 30 giorni per il richiamo, mentre quelli già vaccinati ad ..."Sentivo le ambulanze sfrecciare in città giorno e notte a sirene spiegate e avvertivo un senso di angoscia che cresceva, ma con esso anche la voglia di rendermi utile"- sono le parole di Pino Sgorbat ...