Covid | Bcg | ' lavoratori caregiver i più penalizzati | stress da crisi per chi cura familiari' 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - In linea con quanto rilevato attraverso l'analisi e in un'ottica di parità di genere, Martini spiega che "Bcg ha messo in campo numerose iniziative, tra cui -già attiva- una parental policy più inclusiva: ha lo stesso valore anche in caso di adozione e indipendentemente dal genere del genitore". Inoltre, "abbiamo allineato a 20 settimane il periodo di maternità nei quattro Paesi del nostro sistema (Italia, Grecia, Turchia, Israele) e e a 4 settimane la paternità, con un significativo incremento medio che consente un migliore equilibrio nel ruolo di". Il tutto "senza conseguenze sulla sfera economica, dal momento che assicuriamo il 100% della retribuzione durante il periodo di parental leave per tutto il sistema Igti". In base al sondaggio, infine, ihanno quasi il doppio delle probabilità rispetto a chi non lo è di ...