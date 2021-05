Covid: Ats Milano, contagi in calo nelle scuole (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid - 19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di Milano, in calo rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al- 19delle province die Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di, inrispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ats Covid: Ats Milano, contagi in calo nelle scuole Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid - 19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di Milano, in calo rispetto ai 641 della settimana precedente. Si tratta di 387 alunni e 59 operatori ...

Covid Milano, crollano i contagi e le quarantene nelle scuole: "Segnali favorevoli, ma l'attenzione resta alta" "Va mantenuta alta l'attenzione, ma il trend epidemiologico conferma segnali favorevoli" , spiega il direttore della Malattie Infettive di Ats Marino Faccini.

