Covid: Ats Milano, contagi in calo nelle scuole (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al Covid - 19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di Milano, in calo rispetto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella settimana dal 3 al 9 maggio sono stati 446 i casi di tamponi positivi al- 19delle province die Lodi segnalati all'Ats Città Metropolitana di, inrispetto ...

Advertising

VoceCamuna : Covid: in #Vallecamonica 15 decessi in 11 giorni, altri due martedì. I dati di Ats - FacchiniJosehf : ?? AGGIORNAMENTO COVID-19 al 10 maggio 2021 Ecco l’elaborazione dei dati forniti da Ats Brescia per il territorio d… - FondazioneUnimi : RT @LombardiaInnova: ?? L’ASST Fatebenefratelli Sacco con l’ATS Città Metropolitana di #Milano e a @LaStatale hanno attivato, con il coordin… - HelperStream : RT @Alessan58605211: Prenotaz. vaccino over 50 Sardegna: si parte il 14. Il ritardo per cambio di piattaforma. L’altro giorno il commiss.… - macfaddish : RT @Alessan58605211: Prenotaz. vaccino over 50 Sardegna: si parte il 14. Il ritardo per cambio di piattaforma. L’altro giorno il commiss.… -