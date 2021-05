Covid Abruzzo | oggi 150 contagi | bollettino 12 maggio

reteabruzzocom : TRE NUOVI CASI COVID IN CENTRO ABRUZZO, DUE A SULMONA - FaraoneLino : Abruzzo Covid. Maurizio Brucchi: - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV - reteabruzzocom : IN ABRUZZO 150 NUOVI CONTAGI COVID E NESSUN DECESSO - tvsei : Covid. Si punta ad aumentare vaccinazioni giornaliere - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

Gli attualmente positivi in, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 7.259 ( - 412 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza ...... 83 le vittime per Covid19 da inizio pandemia GLI AGGIORNAMENTI19 in, 79 nuovi casi positivi L'ANALISI Vaccini: in testa alla corsa per l'immunità, ma indietro sugli ...Sono complessivamente 72799 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Coronavirus in Abruzzo, si registrano 150 nuovi ...Coronavirus, oggi sono stati registrati 150 nuovi positivi e 562 guariti. Sono complessivamente 72.799 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo ...