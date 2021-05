Covid: a Palazzo Lombardia una tavola rotonda sulla salute mentale dopo la pandemia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag.(Adnkronos) - "La salute mentale, in particolare quella dei nostri giovani, deve essere una priorità. Su questo la Lombardia deve essere all'avanguardia. Dobbiamo alzare lo sguardo oltre la pandemia per mettere in campo proposte e politiche concrete per un presente e un futuro migliori". Lo ha sottolineato la vice presidente della commissione Sanità e Politiche sociali della regione Lombardia, Simona Tironi, aprendo i lavori della tavola rotonda organizzata a Palazzo Lombardia nell'ambito della Settimana europea della sensibilizzazione alla salute mentale. L'iniziativa, intitolata 'Re-Esistiamo. Giovani e salute mentale, un dialogo oltre la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag.(Adnkronos) - "La, in particolare quella dei nostri giovani, deve essere una priorità. Su questo ladeve essere all'avanguardia. Dobbiamo alzare lo sguardo oltre laper mettere in campo proposte e politiche concrete per un presente e un futuro migliori". Lo ha sottolineato la vice presidente della commissione Sanità e Politiche sociali della regione, Simona Tironi, aprendo i lavori dellaorganizzata anell'ambito della Settimana europea della sensibilizzazione alla. L'iniziativa, intitolata 'Re-Esistiamo. Giovani e, un dialogo oltre la ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: a Palazzo Lombardia una tavola rotonda sulla salute mentale dopo la pandemia (2)... - TV7Benevento : Covid: a Palazzo Lombardia una tavola rotonda sulla salute mentale dopo la pandemia... - TV7Benevento : Covid: azzurre volley pronte per Tokyo, oggi il vaccino a Palazzo Scintille di Milano (3)... - TV7Benevento : Covid: azzurre volley pronte per Tokyo, oggi il vaccino a Palazzo Scintille di Milano (2)... - TV7Benevento : Covid: azzurre volley pronte per Tokyo, oggi il vaccino a Palazzo Scintille di Milano... -