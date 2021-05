Covid-19, il punto sulle vaccinazioni nel report della Regione Campania (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 12 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.621.692 cittadini. Di questi 612.578 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.234.270. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delleinaggiornati alle ore 12 del 12 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.621.692 cittadini. Di questi 612.578 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.234.270. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

La7tv : #dimartedi Francesca Donato vs Stefania Salmaso: 'Ci sono studi che dimostrano che l'immunità da guarigione è steri… - repubblica : Chiusa la torteria di Chivasso, punto di ritrovo dei negazionisti Covid - viaggilorandi : Buongiorno, mentre Joanna, mette a punto la casa a #waco, noi continuiamo con le proposte per l'#estate. oggi siam… - Mery16359362 : @LorenzoMalevolt @PastoreFrance Te la spiego...se hai il VIRUS caput per COVID....SE caput dopo VAX...morto per PAT… - ConfcommRoma : ???? ???????????? ????????????????, ???????????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ?????? ???????????? ?????????????????? ???? ?????????????? ???? ???????? ???????????? ??… -