Covid-19 | Galliani | “Senza la Madonna sarei sprofondato in un abisso”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ho temuto di morire nei giorni terribili in cui, alle prese con i sintomi tipici della malattia, ho combattuto una dura battaglia per la sopravvivenza che non avrei vintol’aiuto della fede. Ma soprattutto devo ringraziare lache mi ha sostenuto:di Leiin un“. Così Adriano, amministratore delegato del Monza, parla della difficile lotta al-19 a “Maria con te” del Gruppo San Paolo. “Dal 10 al 17 marzo sono stato in terapia intensiva, una prova durissima, in particolare per me che sono claustrofobico. Mi sentivo fuori dal mondo, ansioso di rivedere l’azzurro del cielo: un incubo che mi ha fatto scoprire l’importanza delle piccole cose date per scontate” spiega. “Mi è ...