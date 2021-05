Costacurta Jr denuncia | «Picchiato dalla Polizia | timpano perforato» – FOTO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Achille, figlio dell’ex difensore del Milan,un pestaggio da parte della: le sue parole –Il figlio di Alessandro, Achille,un pestaggio da parte delladi Stato: il 16enne, tramite i suoi profili social, hato l’accaduto a Parma con conseguente corsa in ospedale per un. Unaa mezzo social anche con lepostate dall’ospedale con il sangue sulla maglia di un marchio riconoscibile. Un episodio che, qualora venisse confermato, porterebbe a delle conseguenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

