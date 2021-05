Così Biden soffia sulle tensioni Cina-Santa Sede (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dall’immigrazione al vaccino, le politiche di Joe Biden e papa Francesco hanno riportato gli Stati Uniti e la Santa Sede a essere vicini come poche volte. Sicuramente, per trovare un feeling simile tra il presidente cattolico e il pontefice si deve guadare a prima dell’ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump. E se questo rapporto arrivasse a toccare un tema come la Cina su cui le due parti negli ultimi anni sono state su posizioni quasi opposte? Nei giorni scorsi Massimo Franco ha raccontato sul Corriere della Sera l’irritazione della Santa Sede davanti alla Cina che starebbe disattendendo l’accordo sulla nomina dei vescovi prorogato lo scorso autunno. E in un’intervista a Formiche.net Nathan Law, attivista di Hong Kong che ha trovato rifugio nel Regno Unito, ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dall’immigrazione al vaccino, le politiche di Joee papa Francesco hanno riportato gli Stati Uniti e laa essere vicini come poche volte. Sicuramente, per trovare un feeling simile tra il presidente cattolico e il pontefice si deve guadare a prima dell’ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump. E se questo rapporto arrivasse a toccare un tema come lasu cui le due parti negli ultimi anni sono state su posizioni quasi opposte? Nei giorni scorsi Massimo Franco ha raccontato sul Corriere della Sera l’irritazione delladavanti allache starebbe disattendendo l’accordo sulla nomina dei vescovi prorogato lo scorso autunno. E in un’intervista a Formiche.net Nathan Law, attivista di Hong Kong che ha trovato rifugio nel Regno Unito, ha ...

