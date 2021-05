"Cosa torna a galla nel Tevere". Striscia, roba da mani nei capelli: com'è ridotta la Roma della Raggi | Video (Di mercoledì 12 maggio 2021) Striscia la Notizia ha documentato le condizioni devastanti e indecenti in cui versa la foce del Tevere. Jimmy Ghione si è infatti recato a Fiumicino e ha visto con i propri occhi rifiuti di ogni genere e pericolosi per l'ambiente: la scogliera che dà sul mare è completamente invasa dai rifiuti trasportati dal fiume e dal mare, oltre a quelli abbandonati dalle persone. Davvero uno scempio paesaggistico, oltre che una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente. “Il posto è bellissimo, meraviglioso, quasi Romantico”, ha esordito l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, che poi ha aggiunto: “Ma abbiamo fatto una passeggiata degli orrori. Guardate Cosa c'è qui tra le rocce, per centinaia di metri si trovano solo rifiuti di ogni genere. C'è tanta gente che butta la roba nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)la Notizia ha documentato le condizioni devastanti e indecenti in cui versa la foce del. Jimmy Ghione si è infatti recato a Fiumicino e ha visto con i propri occhi rifiuti di ogni genere e pericolosi per l'ambiente: la scogliera che dà sul mare è completamente invasa dai rifiuti trasportati dal fiume e dal mare, oltre a quelli abbandonati dalle persone. Davvero uno scempio paesaggistico, oltre che una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dell'ambiente. “Il posto è bellissimo, meraviglioso, quasintico”, ha esordito l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, che poi ha aggiunto: “Ma abbiamo fatto una passeggiata degli orrori. Guardatec'è qui tra le rocce, per centinaia di metri si trovano solo rifiuti di ogni genere. C'è tanta gente che butta lanel ...

