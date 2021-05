Coronavirus, ultime notizie: Figliuolo a Regioni, da lunedì prenotazioni anche per 40enni. Ema: sì a seconda dose Pfizer fino a 42 giorni dopo (Di mercoledì 12 maggio 2021) In Italia in giornata tavolo sulle riaperture tra Governo e Regioni. Pfizer sconsiglia di rimandare la seconda dose Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 12 maggio 2021) In Italia in giornata tavolo sulle riaperture tra Governo esconsiglia di rimandare la

Il #Brasile ha registrato 76.692 nuovi casi positivi di #coronavirus e 2.494 morti nelle ultime 24 ore. Usa, via libera al vaccino Pfizer per la fascia di età 12-15 anni

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus in Puglia, dati del giorno 13 maggio 2021 In Puglia, sono stati registrati 10932 test per l'infezione da Covid - 19 Coronavirus e sono ... IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA AL 12 MAGGIO Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla ...

Covid Italia, 7.852 contagi e 262 morti: bollettino 12 maggio Sono 1.992 i pazienti in terapia intensiva ( - 64 da ieri), con 91 ingressi nelle ultime 24 ore. I DATI DELLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 1.198 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati ...

Coronavirus, ultime notizie: Figliuolo a Regioni, da lunedì prenotazioni anche per 40enni. Ema: sì a ... Il Sole 24 ORE Allentamento quarantena per chi rientra in Germania. Schuler: “Fondamentali i turisti tedeschi per l’Alto Adige” L’Italia ha deciso di aprire le frontiere, a partire da sabato 15 maggio, a tutti i turisti vaccinati, guariti dal Covid-19 oppure con un test negativo, e anche l’Austria, a partire dal 19 maggio, rin ...

Le prime pagine di oggi La maggior parte dei giornali di oggi apre sulla decisione del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Figliuolo di far partire da lunedì le prenotazioni per le vaccinazioni per chi ha p ...

