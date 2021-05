Coronavirus, stabili i decessi. Nelle ultime 24 ore sono 262 (ieri 252). Calano gli ingressi in terapia intensiva: 91 (ieri 100) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il bollettino del 12 maggio sono 262 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia Nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in aumento rispetto ai 251 decessi riportati dal bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute di ieri 11 maggio. Per un totale di vittime legato a Covid-19 arrivato a quota 123.544. Anche sul fronte dei contagi la curva segnala un aumento: 7.852 nuovi positivi Nelle ultime 24 ore contro i 6.946 di ieri, 5.080 di due giorni fa. Diminuisce invece il numero degli attualmente positivi: 352.422 (ieri 363.859). La situazione negli ospedali Secondo quanto riportato dal bollettino nazionale sui dati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il bollettino del 12 maggio262 idasegnalati in Italia24 ore. Un dato ancora in aumento rispetto ai 251riportati dal bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute di11 maggio. Per un totale di vittime legato a Covid-19 arrivato a quota 123.544. Anche sul fronte dei contagi la curva segnala un aumento: 7.852 nuovi positivi24 ore contro i 6.946 di, 5.080 di due giorni fa. Diminuisce invece il numero degli attualmente positivi: 352.422 (363.859). La situazione negli ospedali Secondo quanto riportato dal bollettino nazionale sui dati ...

