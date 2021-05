Coronavirus, San Marino apre al turismo vaccinale: pacchetto “Sputnik e albergo” (ma non per gli italiani). In Olanda ripartono palestre e sex worker (Di mercoledì 12 maggio 2021) SAN Marino ANSA/UFFICIO STAMPA ISS Vaccinazioni a San Marino San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio (ma non per gli italiani) San Marino ha approvato un nuovo regolamento che definisce il cosiddetto «turismo vaccinale». Si pagherà 50 euro per la doppia dose di vaccino anti-Covid, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno (che dovrà essere almeno di tre notti per due volte in 21 giorni). Il turismo vaccinale è aperto a tutti tranne che agli italiani visto che con Roma non è ancora stato raggiunto un accordo specifico. Il pacchetto “vaccino + hotel” prevede l’iniezione del vaccino russo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 maggio 2021) SANANSA/UFFICIO STAMPA ISS Vaccinazioni a SanSanaldal 17 maggio (ma non per gli) Sanha approvato un nuovo regolamento che definisce il cosiddetto «». Si pagherà 50 euro per la doppia dose di vaccino anti-Covid, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno (che dovrà essere almeno di tre notti per due volte in 21 giorni). Ilè aperto a tutti tranne che aglivisto che con Roma non è ancora stato raggiunto un accordo specifico. Il“vaccino + hotel” prevede l’iniezione del vaccino russo ...

