Coronavirus, riaperture: cabina di regia il 17 maggio? Pfizer studia una pillola anti-Covid. In Italia si lavora ai nuovi parametri del monitoraggio – LIVE (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.41 – Locatelli, “C’è margine per uno slittamento del coprifuoco. Pfizer? Seconda somministrazione a 42 giorni non inficia minimamente l’efficacia” 08.48 – Slittano le riaperture, Draghi prende tempo 19.25 – Pfizer lavora ad una pillola anti-Covid Nel 2022 potrebbe arrivare una pillola anti-Covid. Pfizer ha iniziato tutti gli approfondimenti del caco ed entro fine anno ci saranno i risultati ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del19. 11.41 – Locatelli, “C’è margine per uno slittamento del coprifuoco.? Seconda somministrazione a 42 giorni non inficia minimamente l’efficacia” 08.48 – Slittano le, Draghi prende tempo 19.25 –ad unaNel 2022 potrebbe arrivare unaha iniziato tutti gli approfondimenti del caco ed entro fine anno ci saranno i risultati ...

