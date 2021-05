Coronavirus, oggi in Sicilia 22 morti, 2.712 guariti e 607 nuovi casi positivi. Crolla il tasso di positività, il BOLLETTINO ufficiale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, il BOLLETTINO della Regione Sicilia di oggi 12 Maggio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti oggi, 12 Maggio, in Sicilia ci sono stati 22 morti, 2.712 guariti e 607 nuovi casi positivi al Coronavirus su 26.316 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,3% dei soggetti sottoposti a test. Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 217.917 persone su 1.604.909 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,57%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,3 persone per ogni positivo. Il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021), ildella Regionedi12 Maggio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti, 12 Maggio, inci sono stati, 2.alsu 26.316 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore inè risultato positivo il 2,3% dei soggetti sottoposti a test. Il numero dei casi indall’inizio della pandemia è di 217.917 persone su 1.604.909 soggetti sottoposti a test. La percentuale deisui controllati è del 13,57%. Insono state sottoposte a tampone 7,3 persone per ogni positivo. Il ...

