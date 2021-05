Coronavirus | in Lombardia 36 decessi Stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il bollettino del 12 maggio Sono 36 le morti legate alsegnalate innelle ultime 24 ore. Ieri, 11 maggio, ierano stati 30, mentre due giorni fa 23. Il totale delle vittime sul territorio dall’inizio della pandemia sale a 33.271. Per quanto riguarda icasi positivi, tra ieri e oggi ne sono stati tracciati 1.198, un dato ricavato a fronte di 50.658tamponi. Ieri, l’aumento dei positivi era stato di +788, a fronte però di 33.979 test. Il tasso di positività è al 2,36%. I pazienti ospedalizzati nei reparti ordinari sono a oggi 2.441 (ieri 2.556), mentre quelli ricoverati nei reparti disono 448 (ieri 454), di cui 17(anche ieri 17). Le persone in isolamento ...

Infine le regioni con più casi, con la Campania in vetta a quota 1.109, seguita da Sicilia a 894 e dallaa 788 ( qui il report completo ). BOLLETTINOMINISTERO SALUTE 12 MAGGIO, ...In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilsono 1.992, in calo di 64 ... La regione con più casi oggi è la(+1.198), seguita da Campania (+1.127), Piemonte (+774), ...Il bollettino con i nuovi casi nella regione. Da ieri altri 36 morti. Tasso di positività al 2,3%. A Milano 362 nuovi casi ...ROMA (ITALPRESS) – Nuova leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.852 contro i 6.946 di ieri a fronte di u ...