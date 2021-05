Coronavirus in Italia | il bollettino di oggi 12 maggio | 7 852 nuovi casi e 262 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 7.852 i nuovi casi diregistrati ina fronte di 306.744 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 2,6%, in lieve aumento rispetto al 2,4% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati ...Sono 7.852 i nuovi casi diin. Sale così ad almeno 4.131.078 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 262 , per un totale di 123.544 ...Ore 8 - Oms: «La variante indiana è stata trovata in 44 Paesi del mondo» L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che la mutazione B.1.617 è stata rilevata in sequenze caricate nel datab ...Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 12 maggio 2021 ...