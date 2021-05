Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 maggio Sono 7.852 i nuovi casi registrati nel corso delle ultime 24 ore e 262 i decessi. Le buone notizie arrivano ancora dal sistema sanitario. Si registra infatti un nuovo allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere. Persone che hanno contratto il virus: 4.131.078 (+7.852)Decessi: 123.544 (+262)Ricoverati con sintomi: 14.280 (-657)Ricoverati in terapia ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 12 maggio Sono 7.852 i nuovi casi registrati nel corso24 ore e 262 i decessi. Le buone notizie arrivano ancora dal sistema sanitario. Si registra infatti un nuovo allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere. Persone che hanno contratto il virus: 4.131.078 (+7.852)Decessi: 123.544 (+262)Ricoverati con sintomi: 14.280 (-657)Ricoverati in terapia ...

