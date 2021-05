Coronavirus, il bollettino del 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Italia sta provando ad uscire dalla terza ondata del Coronavirus con la campagna di vaccinazione: il bollettino del 12 maggio nel dettaglio. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaLa Protezione Civile, pochi minuti fa, ha reso noti i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono risultati essere 7.852 i contagiati su 306.744 tamponi effettuati. I morti, invece, sono stati 262 ed i guariti 19.023. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-64) ed i ricoveri (-657). Il tasso di positività ora è al 2,6% (+0,1%). Sono ad oggi 24.950.456 le dosi di vaccino somministrate in totale. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Italia sta provando ad uscire dalla terza ondata delcon la campagna di vaccinazione: ildel 12nel dettaglio.oggi: la situazione Covid in ItaliaLa Protezione Civile, pochi minuti fa, ha reso noti i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia danelle ultime 24 ore. Sono risultati essere 7.852 i contagiati su 306.744 tamponi effettuati. I morti, invece, sono stati 262 ed i guariti 19.023. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-64) ed i ricoveri (-657). Il tasso di positività ora è al 2,6% (+0,1%). Sono ad oggi 24.950.456 le dosi di vaccino somministrate in totale. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia su Vesuvius.it.

Advertising

Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie #Covid, la percentuale in Campania è al 6,18% - - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 7.852 nuovi casi e 262 morti - Bubu_Inter : RT @Corriere: In Italia 7.852 nuovi casi e 262 morti: il bollettino - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 7.852 nuovi casi e 262 morti. Quasi 25 milioni vaccinati - valessandra59 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -