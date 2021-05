Coronavirus, il bollettino del 12 maggio 2021: 7.852 nuovi casi, 262 i decessi. La situazione in Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 6.946 di ieri. In risalita il numero di decessi, 262 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 7.852 (ieri 6.946) casi testati: 93.786 ( ieri 88130) Tamponi (diagnostici e di controllo): 306.744 ( ieri 286.428) molecolari: 166476 di cui 7529 positivi pari al 4.52% (ieri 4.6%) rapidi: 140268 di cui 319 positivi ( ieri 151322 di cui 723 positivi) Attualmente positivi: 352.422 ( ieri 363.859 ) Ricoverati: 14.280 ( ieri 14.937, - 490) ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 7.852 idi positività alemersi in, contro i 6.946 di ieri. In risalita il numero di, 262 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 7.852 (ieri 6.946)testati: 93.786 ( ieri 88130) Tamponi (diagnostici e di controllo): 306.744 ( ieri 286.428) molecolari: 166476 di cui 7529 positivi pari al 4.52% (ieri 4.6%) rapidi: 140268 di cui 319 positivi ( ieri 151322 di cui 723 positivi) Attualmente positivi: 352.422 ( ieri 363.859 ) Ricoverati: 14.280 ( ieri 14.937, - 490) ...

