Coronavirus Campania, il bollettino del 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regione Campania, come di consueto, ha riferito i dati in merito alla diffusione del Coronavirus: il bollettino del 12 maggio nel dettaglio. Alcune ore fa era spuntata la notizia riguardante la possibilità che le dosi di vaccino AstraZeneca, rimaste inutilizzate in Campania, venissero destinate al Veneto che ne ha fatto richiesta. Nulla di più falso, come specificato dalla Regione Campania che, con un post su Instagram, ha bocciato tali voci come fake news. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, stesso aveva detto: “Non è vero che ieri in conferenza delle Regioni è stato detto che arriveranno i vaccini inutilizzati dal Sud Italia”. LEGGI ANCHE—> Campania, vaccini AstraZeneca in Veneto: la Regione smentisce Intanto la Campania rischia il passaggio ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Regione, come di consueto, ha riferito i dati in merito alla diffusione del: ildel 12nel dettaglio. Alcune ore fa era spuntata la notizia riguardante la possibilità che le dosi di vaccino AstraZeneca, rimaste inutilizzate in, venissero destinate al Veneto che ne ha fatto richiesta. Nulla di più falso, come specificato dalla Regioneche, con un post su Instagram, ha bocciato tali voci come fake news. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, stesso aveva detto: “Non è vero che ieri in conferenza delle Regioni è stato detto che arriveranno i vaccini inutilizzati dal Sud Italia”. LEGGI ANCHE—>, vaccini AstraZeneca in Veneto: la Regione smentisce Intanto larischia il passaggio ...

Advertising

LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ IL REPORT DEL PIANO VACCINALE IN CAMPANIA LEGGI QUI --> - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Coronavirus, in Campania somministrate 2.234.270 dosi di vaccino - - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ CONSEGNATI I VACCINI PFIZER PER LA CAMPANIA LEGGI QUI --> - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Aggiornamento vaccinazioni in Campania: 2.234.270 somministrazioni - Guido17595958 : Se ciò venisse confermato( ed ho il voltastomaco), la #Campania per non andare in zona??, dovrebbe avere meno di 266… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania 12 maggio: il bollettino sul coronavirus di oggi con i casi nelle regioni d'Italia ... i vaccini totali sono; in Emilia - Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è; La Campania ha nuovi casi di coronavirus e ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 maggio/ Positività ai minimi da ottobre Infine le regioni con più casi, con la Campania in vetta a quota 1.109, seguita da Sicilia a 894 e ..."Effetti riaperture fra 10 giorni"/ "Vaccini? Siamo Pfizer dipendenti" BOLLETTINO CORONAVIRUS ...

Coronavirus Campania, 1109 nuovi positivi: la curva scende al 6.7 per cento La Repubblica Mariglianella, donazione sangue nella giornata della Festa della Mamma. MARIGLIANELLA - Domenica 9 maggio,, nella giornata della Festa della Mamma 2021, dalle ore 8:00 alla ore 12:30, in prossimità dell’accesso alla Piazza Carlo Carafa, nel pieno rispetto delle norme anti ...

Ravello Festival, Alessio Vlad direttore artistico. La Fondazione Ravello rinnova l’incarico ad Alessio Vlad che sarà il direttore artistico della 69esima edizione del Ravello Festival. Il Maestro, ravellese d’adozione, già direttore artistico della se ...

... i vaccini totali sono; in Emilia - Romagna ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al % ; il totale dei vaccini è; Laha nuovi casi die ...Infine le regioni con più casi, con lain vetta a quota 1.109, seguita da Sicilia a 894 e ..."Effetti riaperture fra 10 giorni"/ "Vaccini? Siamo Pfizer dipendenti" BOLLETTINO...MARIGLIANELLA - Domenica 9 maggio,, nella giornata della Festa della Mamma 2021, dalle ore 8:00 alla ore 12:30, in prossimità dell’accesso alla Piazza Carlo Carafa, nel pieno rispetto delle norme anti ...La Fondazione Ravello rinnova l’incarico ad Alessio Vlad che sarà il direttore artistico della 69esima edizione del Ravello Festival. Il Maestro, ravellese d’adozione, già direttore artistico della se ...