Coprifuoco | vacanze | 4 milioni di italiani partiranno solo se sarà eliminato

(Teleborsa) – Si inizia a parlare di vacanze, ma sono ancora molte le incognite sulla prossima stagione estiva, prima fra tutte il Coprifuoco: proprio a causa di questa norma quasi 4 milioni di italiani non hanno ancora deciso se fare le ferie o se restare a casa e solo se la limitazione verrà eliminata partiranno. Il dato arriva dall'indagine commissionata da Facile.it e realizzata da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale. Dalla decisione del Governo su questa limitazione potrebbe quindi dipendere, almeno in parte, il bilancio della stagione estiva 2021 per il settore turistico, comparto che è stato già pesantemente colpito dalla pandemia: secondo i dati di Assoturismo, nel 2020 la perdita economica per l'intero settore, considerando il ...

A_Bazzu : Non si è ancora capito che il coprifuoco oltre ad essere una cosa particolarmente inutile, èuna mazzata per il turi… - NMettella : @Corriere Stimo Draghi da sempre e sono, da sempre, suo convinto sostenitore. Però, adesso proprio non lo seguo. Di… - Naz_Viareggio : 'Col coprifuoco avremo gravi problemi Chi vuol fare le vacanze di Cenerentola?' - Lukyluke311 : RT @Flavr7: @Saladino__Italy @valy_s @M_Fedriga @matteosalvinimi @borghi_claudio Ma vuoi mettere fare le vacanze con coprifuoco e mascherin… - Flavr7 : @Saladino__Italy @valy_s @M_Fedriga @matteosalvinimi @borghi_claudio Ma vuoi mettere fare le vacanze con coprifuoco… -