Advertising

La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria Capua: 'Coprifuoco serve a ridurre il rischio'. 'I canali di contagio sono al chiuso, senz… - auaianpizza : il 17 maggio il coprifuoco a Milano sarà alle ore - infoitinterno : Coprifuoco ore 23, la linea Draghi. Centri commerciali, matrimoni, palestre: così le riaperture - ienablinski : RT @gyn_lemon: Che rapporto logico c’è tra il coprifuoco deciso a torto o a ragione per evitare contagi,e lo sbarco di poveri cristi che av… - esfinder1 : RT @gyn_lemon: Che rapporto logico c’è tra il coprifuoco deciso a torto o a ragione per evitare contagi,e lo sbarco di poveri cristi che av… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco ore

L'ennesimo braccio di ferro all'interno della maggioranza. La partita per lo slittamento delalle 23 o alle 24 - l'eliminazione completa chiesta da Lega e Italia viva non è presa in considerazione - alla fine si giocherà la prossima settimana. O almeno questa è l'intenzione del ...Se le cose vanno meglio, è una cosa intelligente allungare il'. Lo ha detto Stefano ... Come previsto, sono state raggiunte in 24, alle 6 di stamani, le quasi 5000 somministrazioni (4980) ...Cronaca nazionale Roma - 12/05/2021 10:28 - Già dal monitoraggio della prossima settimana potrebbero cambiare i parametri che definiscono i colori delle regioni, a partire dall'Rt, ma non ...L'ennesimo braccio di ferro all'interno della maggioranza. La partita per lo slittamento del coprifuoco alle 23 o alle 24 - l'eliminazione completa chiesta da Lega e Italia viva ...