Coprifuoco | matrimoni | centri commerciali | cosa cambia Le nuove date

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Coronavirus, cabina di regia il 17 maggio: le ipotesi sulleriaperture e sull’allentamento delle restrizioni in vigore. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi opta per la prudenza e rinvia all’inizio della prossima settimana (al 17 maggio per la precisione) la cabina di regia sulleriaperture e sull’allentamento delle misure. Il Premier vuole avere tra le mani i dati del monitoraggio del 14 maggio per valutare gli effetti delle riaperture del 26 aprile. A quel punto sarà possibile procedere con un confronto sul, sui ricevimenti per i, sulla riapertura deidurante il fine settimana e non solo: mapotrebbere dal 17 maggio, quindi dopo la cabina di regia? Ecco le ultime ipotesi sulle ...

