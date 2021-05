Coprifuoco da metà maggio | verso lo spostamento alle 23

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: nella giornata di ieri, martedì 11, era fissata la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il presidente Draghi, per valutare l’andamento dei contagi e delle vaccinazioni e, di conseguenza, riconsiderare le prossime riaperture e stabilire se posticipare o abolire il. Non riuscendo a conciliare il pressing del centrodestra per cancellare il22 e la linea di prudenza dell’asse LeU-Pd, l’unico risultato ottenuto è stato solo il rinvio delle decisioni a lunedì prossimo, 17: l’ipotesi più quotata è che l’orario limite di rientro alla propria abitazione venga spostato23. Oggi, mercoledì 12, invece è in programma un vertice Governo-Regioni, in cui si discuterà ...