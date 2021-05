Coprifuoco alle 23, per Locatelli c’è “margine per uno slittamento”. Raccomanda cautela e replica a Pfizer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di sanità e membro del Cts, parla di slittamento del Coprifuoco con ottimismo ma comunque con cautela: “Premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute credo che ci sia il margine per uno slittamento dell’orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi se saranno le 23 o le 24 è scelta che spetta al governo”. Coprifuoco alle 23: Locatelli e la linea della cautela Franco Locatelli si esprime sul Coprifuoco durante la trasmissione Agorà su Rai 3. Mentre le prospettive della pandemia sembrano finalmente migliorare, il centrodestra spinge per eliminare del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Franco, Presidente del Consiglio Superiore di sanità e membro del Cts, parla didelcon ottimismo ma comunque con: “Premesso che anche i numeri che avremo nella giornata di venerdì certamente serviranno per prendere decisioni compiute credo che ci sia ilper unodell’orario di restrizione dei movimenti più in là. Poi se saranno le 23 o le 24 è scelta che spetta al governo”.23:e la linea dellaFrancosi esprime suldurante la trasmissione Agorà su Rai 3. Mentre le prospettive della pandemia sembrano finalmente migliorare, il centrodestra spinge per eliminare del ...

