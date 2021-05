Coprifuoco alle 23 o 24, quando potrebbe essere spostato l’orario o eliminato? Le ultime novità dal Governo (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un’Italia che pare aver ingranato la marcia per ripartire verso la normalità, c’è un punto che sembrerebbe essere irremovibile, lì ormai da tempo: il Coprifuoco. Il rientro a casa (per ora) obbligatorio alle 22 da giorni, ormai, è al centro di non poche discussioni, con la Lega che ha addirittura lanciato una petizione e raccolto migliaia e migliaia di firme per richiedere l’abolizione. Ma fino a quando ci sarà il Coprifuoco alle 22? E’ questo quello che si chiedono in tanti, soprattutto ora che si avvicina la bella stagione e un orario così ridotto potrebbe ostacolare il turismo. Leggi anche: Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia d’età 52-53 anni: da quando, come fare e dove Coprifuoco alle 23 o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) In un’Italia che pare aver ingranato la marcia per ripartire verso la normalità, c’è un punto che sembrerebbeirremovibile, lì ormai da tempo: il. Il rientro a casa (per ora) obbligatorio22 da giorni, ormai, è al centro di non poche discussioni, con la Lega che ha addirittura lanciato una petizione e raccolto migliaia e migliaia di firme per richiedere l’abolizione. Ma fino aci sarà il22? E’ questo quello che si chiedono in tanti, soprattutto ora che si avvicina la bella stagione e un orario così ridottoostacolare il turismo. Leggi anche: Vaccini Lazio, prenotazione per la fascia d’età 52-53 anni: da, come fare e dove23 o ...

