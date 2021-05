Convocati Cagliari per la Fiorentina: out Walukiewicz. Il motivo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo Semplici ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro la Fiorentina: ecco l’elenco completo dei calciatori Il mister rossoblù Leonardo Semplici ha convocato 22 giocatori per la partita di oggi contro la Fiorentina. Oltre a Riccardo Sottil, sono out Arturo Calabresi (affaticamento alla coscia sinistra) e Sebastian Walukiewicz (lombalgia). Questa la lista completa: 1 Aresti 2 Godin 3 Tripaldelli 4 Nainggolan 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Klavan 17 Tramoni 18 Nandez 19 Asamoah 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 24 Rugani 25 Zappa 27 Cerri 28 Cragno 30 Pavoletti 31 Vicario 32 Duncan 44 Carboni I DETTAGLI SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Leonardo Semplici ha diramato la lista deiper la gara contro la: ecco l’elenco completo dei calciatori Il mister rossoblù Leonardo Semplici ha convocato 22 giocatori per la partita di oggi contro la. Oltre a Riccardo Sottil, sono out Arturo Calabresi (affaticamento alla coscia sinistra) e Sebastian(lombalgia). Questa la lista completa: 1 Aresti 2 Godin 3 Tripaldelli 4 Nainggolan 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Klavan 17 Tramoni 18 Nandez 19 Asamoah 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 24 Rugani 25 Zappa 27 Cerri 28 Cragno 30 Pavoletti 31 Vicario 32 Duncan 44 Carboni I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

