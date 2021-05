Controlli in 572 strutture per anziani di tutta Italia, 87 operatori senza vaccinazione Carabinieri del Nas, contestate 197 violazioni fra penali ed amministrative (Di mercoledì 12 maggio 2021) operatori non vaccinati, anziani non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. Ispezioni dei Carabinieri del Nas, impegnati d’intesa con il ministero della Salute, in una campagna di Controlli nell’intero territorio nazionale per verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a favore delle persone anziane e disabili nelle cliniche e strutture che le ospitano, con particolare attenzione alla riduzione del contagio da Covid-19. Le ispezioni hanno riguardato 572 strutture sanitarie e socio-assistenziali e le irregolarità sono state riscontrate in 141 di esse, circa il 25%. Il bilancio è di 197 violazioni penali ed amministrative, per un valore di 43 mila euro, 36 persone deferite all’autorità giudiziaria e 136 ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021)non vaccinati,non accuditi, farmaci scaduti, sovraffollamento. Ispezioni deidel Nas, impegnati d’intesa con il ministero della Salute, in una campagna dinell’intero territorio nazionale per verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a favore delle persone anziane e disabili nelle cliniche eche le ospitano, con particolare attenzione alla riduzione del contagio da Covid-19. Le ispezioni hanno riguardato 572sanitarie e socio-assistenziali e le irregolarità sono state riscontrate in 141 di esse, circa il 25%. Il bilancio è di 197ed, per un valore di 43 mila euro, 36 persone deferite all’autorità giudiziaria e 136 ...

