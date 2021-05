Controlli anti Covid, tre minimarket chiusi a Ponte Galeria (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Nella giornata di ieri personale dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di alcune attivita’ commerciali per verificare il rispetto dei divieti imposti dai vari D.P.C.M. emanati per il contrasto al Covid 19, ha effettuato sei Controlli ad attivita’ con particolare riguardo al quartiere denominato “Ponte Galeria”. L’attivita’ ha portato alla chiusura per 5 giorni di 3 esercizi commerciali (minimarket) ubicati in via Portuense e in via Pescina Gagliarda. In tutti i casi e’ stata accertata la violazione del D.L. 25.03.2020 e successive modifiche, nonche’ per la violazione dell’Ordinanza di Roma Capitale in quanto permettevano indiscriminatamente agli avventori di acquistare e consumare bevande alcoliche all’interno ovvero ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Nella giornata di ieri personale dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di alcune attivita’ commerciali per verificare il rispetto dei divieti imposti dai vari D.P.C.M. emanati per il contrasto al19, ha effettuato seiad attivita’ con particolare riguardo al quartiere denominato “”. L’attivita’ ha portato alla chiusura per 5 giorni di 3 esercizi commerciali () ubicati in via Portuense e in via Pescina Gagliarda. In tutti i casi e’ stata accertata la violazione del D.L. 25.03.2020 e successive modifiche, nonche’ per la violazione dell’Ordinanza di Roma Capitale in quanto permettevano indiscriminatamente agli avventori di acquistare e consumare bevande alcoliche all’interno ovvero ...

