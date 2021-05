Conflitto israelo - palestinese, inascoltati gli appelli della comunità internazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una seduta di emergenza. La Casa Bianca ha condannato gli attacchi di Hamas. La crisi in Medioriente è stata anche il tema della conversazione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha convocato una seduta di emergenza. La Casa Bianca ha condannato gli attacchi di Hamas. La crisi in Medioriente è stata anche il temaconversazione ...

Advertising

pfmajorino : Il conflitto israelo-palestinese ha bisogno di un'azione diplomatica internazionale molto più netta. Senza fare sco… - rubio_chef : “Mi chiedono di prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese, ma non lo accetto. Non voglio mischiare temi… - dendeball : RT @Tiziana_DR: Basta che metti un post su Israele e Twitter si trasforma in una fogna di insulti e di minacce, non c’è argomento che att… - redellamisere : RT @chitrio: Le influencer non sono i vostri siti di informazione ne la vostra coscienza. Se volete informarvi su qualcosa di serio, come i… - ViolaXenia : RT @corrini: Da epidemiologi a studiosi del conflitto israelo-paletstinese. -