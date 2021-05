Confindustria Caserta | assemblea Assoeventi | si lavora al rilancio del settore

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Rilanciare ildegli eventi, con particolare attenzione al mondo del wedding, riaprendo gradualmente e in sicurezza. Questo il messaggio emerso dall’di, tenutasi presso la sede die alla quale hanno partecipato il Presidente Beniamino Schiavone, il Presidente della Piccola Industria, appena nominato nel Consiglio Generale di, Massimiliano Santoli, il Presidente Nazionale di, Michele Boccardi, il vicepresidente Vincenzo Borrelli e alcuni rappresentanti di un comparto fondamentale per l’economia campana e dell’intero Mezzogiorno d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

